На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины происшествия.

В Судогодском районе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, около 09.20 на 195 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» водитель рейсового автобуса не справился с управлением и, врезался в металлическое ограждение. В салоне находилось 30 пассажиров, 10 госпитализированы.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины происшествия.