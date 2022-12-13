Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 17 пострадавшими, среди которых...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 17 пострадавшими, среди которых трое детей.СУ Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК России, проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию руководству автотранспортного предприятия по соблюдению требований безопасности услуг по перевозке пассажиров.Напомним, сегодня в 9.20 на 294 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира,не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.