Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой парламента республики Мустафой Шентопом. Председатель ГД призвал возобновить проведение конференции спикеров по противодействию терроризму с участием России, Ирана, Пакистана, Китая и Турции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой парламента республики Мустафой Шентопом. Председатель ГД призвал возобновить проведение конференции спикеров по противодействию терроризму с участием России, Ирана, Пакистана, Китая и Турции.Парламентариям России и Турции необходимо реализовать новые форматы сотрудничества, заявил Володин в ходе встречи с Эрдоганом. Спикер ГД сообщил о достигнутой договоренности провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии. Мероприятие пройдет в Москве."Кроме того, обсудили возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия", – сказал Володин.Спикер ГД предложил провести мероприятие в первом полугодии следующего года в России. В ближайшее время пройдут консультации со всеми участниками конференции и будет выработано солидарное решение, отметил председатель Госдумы.