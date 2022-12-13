В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 10-летний пациент с врожденной аномалией развития кисти. Из-за развития лишней фаланги большого ..

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 10-летний пациент с врожденной аномалией развития кисти. Из-за развития лишней фаланги большого пальца ребенку было сложно самостоятельно даже держать чашку или ручку. Об этом сообщает интернет-издание .Во время операции врачи удалили дополнительный сустав, а оставшиеся части зафиксировали спицей. Возможно, после заживления пациенту потребуется еще одна операция – по пластике мягких тканей. Однако, как сообщает телеканал , в итоге рука ребенка будет функционировать полноценно.