Внедорожники, грязь и снег - во Владимирской области стартовали Холодные игры. Участники ралли...

Внедорожники, грязь и снег - во Владимирской области стартовали "Холодные игры". Участники ралли преодолевали поля, овраги, леса и реки. Подробности у Юрия Колодина.Джиперам повезло, морозы спали, но снег еще не превратился в грязь. Но все равно это одна из сложнейших трасс во Владимирской области. Боевые машины несутся по бездорожью с дикой скоростью. "Холодные игры" проходят в Собинском районе уже пятый год подряд.Алексей Родин, представитель клуба 4WD Vladimir, организатор «Холодных игр»:- "Холодные игры" происходят только зимой. Мы их так назвали. А вообще все началось со встречи, скажем так, товарищей, которые просто раньше зимой собирались на природе. Нас с начала было пять человек, потом десять, на следующий год нас было уже, грубо говоря, тридцать. И вот уже пятый год приезжают с различных регионов, и нас уже более трехсот человек, которые собираются и хотят приезжать. Это гости и те, кто любит, скажем так, покататься.В этот раз гонщики разгадывали кроссворд. Буквы были разбросаны на территории в 25 квадратных километров. На поиски выделили шесть часов. Задание не из простых.Сергей Давыдов, член клуба 4WD Vladimir, организатор «Холодных игр»:- Участники игры должны по GPS навигационной системы зафиксировать точки все, которые у них должны быть на маршруте. Доехать до этой точки, сфотографироваться возле нее, чтобы можно было предоставить потом для отчета. И двигаться дальше по маршруту.Лед, грязь и болота стали главными трудностями для участников. Кто-то играючи "пролетал" через препятствия, а кто-то выжимал последние силы из машины.Участие в играх приняли не только заводские машины, но и самодельные внедорожники. Например, вот этот модернизированный вездеход по имени "Кракен". Грозная крепость на колесах, способная пройти любые природные препятствия."Зимние игры" - опасное и рискованное испытание как для водителя, так и для машины. В салоне дикая тряска, а мотор может не выдержать перегрузки. Так не повезло УАЗу с прозвищем "Бобёр", он заглох прямо на старте.Гости и участники не пожалели, что посетили "Холодные игры".Артем Гусев, участник «Зимних игр»:- Потому что интересно. На "Ниве". Конечно. Много чего переделал: мотор, подвеску, трансмиссию. Впечатления просто божественные, даже не объяснить словами.Победитель получил кубок и осветительные приборы для автомобиля. В следующем году организаторы ожидают увеличения участников почти в два раза.Юрий Колодин, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”