Яна Рудковская призвала народ не верить слухам.

Яна Рудковская призвала народ не верить слухам.Яна Рудковская – мать четверых сыновей. Старшего наследника – Андрея – она усыновила, будучи женой Виктора Батурина. Сына Николая она родила от миллионера в 2002-м. После развода с бизнесменом продюсер вышла замуж за олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в браке с которым у нее появилось еще двое детей. Супруги воспитывают девятилетнего Александра и двухлетнего Арсения.Так что Рудковская не понаслышке знает, как здорово быть матерью. Встретив на недавнем банкете находящуюся в интересном положении телеведущую Ольгу Орлову, Яна искренне за нее порадовалась. Жена Плющенко сняла на видео беременный живот экс-солистки группы "Блестящие" и представила его публике, выложив кадры в Сеть внезапно для подписчиков.Рудковская не смогла удержаться и потрогала живот Орловой и лично убедилась в том, что он не накладной. "Прям кожица настоящая", – отметила Яна и призвала подписчиков не верить сплетням. Ольга же предупредила собеседницу, что та может заразиться беременностью, если продолжит наглаживать ее живот."Я готова", – смело заявила супруга олимпийского чемпиона.Яна Рудковская не зря призвала народ не верить слухам, ведь совсем недавно в Сети начали говорить о том, что живот у 45-летней Ольги Орловой накладной. Якобы невозможно забеременеть в таком возрасте. Примечательно, что в этом же возрасте Рудковская обзавелась еще одним ребенком благодаря суррогатной матери.