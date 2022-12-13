За торговлю контрафактной одеждой «Адидас» предприниматель из Мурома заплатит штраф в 100 000...

За торговлю контрафактной одеждой «Адидас» предприниматель из Мурома заплатит штраф в 100 000 рублей. А также изъятая продукция (вещи с логотипом популярной фирмы) на сумму около 300 тыс рублей будет уничтожена. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области:«Установлено, что женщина - предприниматель, зная, что предложенная к продаже от имени компании «Адидас АГ» продукция - спортивная обувь, с нанесенными на ней товарными знаками «Адидас», не оригинальная, осуществляла её реализацию в торговом центре «Западный»...»Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки Муромской городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com