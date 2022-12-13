В последнее время вокруг личной жизни Леры Кудрявцевой ходит много слухов.

В последнее время вокруг личной жизни Леры Кудрявцевой ходит много слухов.Злые языки подозревают, что в ее браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым не все гладко. Да, и сама Лера Кудрявцева время от времени заставляет об этом думать, публикуя неоднозначные посты.Вчера телеведущая решила в очередной раз выйти на связь с россиянами в соцсетях и поразмышлять о любви. Сбежав от мужа и дочери на работу – в студию программы "Звезды сошлись" – она сфотографировалась на диванчике. Этот снимок блондинка опубликовала в соцсетях, а под ним написала длинный текст, в котором, можно сказать, взвыла из-за несчастной любви.Лера Кудрявцева откровенно призналась своим поклонникам в том, что она – тактильный человек, которому очень важно именно ощущать людей. А самое главное для нее чувство – это любовь, которой сейчас, по ее мнению, вокруг стало очень мало. И именно это и делает людей несчастными."Сейчас такое время, что многие зачерствели, превратились в сухарей, без души. Это неправильно, так не должно быть", – написала в своем микроблоге звезда.Пост вызвал массу комментариев, а большая часть поклонников оказалась согласна с теледивой. Но среди пользователей все же нашлись те, кто выявил связь публикации с личной жизнью артистки – так сказать, прочитал между строк."Все равно вы его не измените, Лера. Послушайте великую Раневскую. Они все дураки. А мы, да, всегда любим", – обратилась к Лере Кудрявцевой одна из поклонниц.