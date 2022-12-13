Автомобили есть, а ставить негде. Жильцы дома номер 14 по улице Тракторная жалуются, что возле собственного дома им не дают парковать машины. Люди рассказывают, что всю жизнь оставляли

Автомобили есть, а ставить негде. Жильцы дома номер 14 по улице Тракторная жалуются, что возле собственного дома им не дают парковать машины. Люди рассказывают, что всю жизнь оставляли транспорт на грунтовой дорожке под окнами. А с недавнего времени стали получать штрафы от администрации города за нарушение правил парковки. Егор Гридин говорит, что заплатил 5000 рублей.