Валерия стала участницей Большого Рождественского концерта группы Земляне, который состоялся на столичной ВТБ-Арене. А за кулисами с 54-летней артисткой встретился корреспондент Дни.ру.

Валерия стала участницей Большого Рождественского концерта группы "Земляне", который состоялся на столичной ВТБ-Арене. А за кулисами с 54-летней артисткой встретился корреспондент "Дни.ру".Про шоу-бизнес принято думать, что это клубок целующихся змей – мол, дружба между артистами невозможна, есть только конкуренция. "Не все могут пережить успех другого человека, – говорит Валерия. – Хотя друзья нужны в любой ситуации – и когда хорошо, и когда плохо".Валерия очень серьезно относится к самому понятию дружбы. "Оно требует постоянного служения, – уверена она. – А если говорить только по телефону и встречаться раз в три года – это не дружба".У самой певицы в шоу-бизнесе есть друзья. "Ближе всех мы общаемся с Виктором Дробышом, с которым у нас был даже совместный альбом, – заверила звезда. – Дружим и с семьей Маликовых. Хотя самые тесные отношения у меня с людьми не из музыкальной сферы"."Это те люди, которые не испытывают зависти, я это точно знаю, – пояснила она. – Причем это качество не зависит от профессии – злобные и завистливые люди есть везде. А есть люди с нормальными ценностями, которые способны порадоваться за успех другого человека. В шоу-бизнесе просто все люди амбициозные. И порой амбиции сопряжены с каким-то черным чувством".