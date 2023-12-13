20 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владимирской области.
Водитель автобуса...
20 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владимирской области.
Водитель автобуса погиб на месте, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло сегодня - 13 декабря около 14:00 на 11-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.
Известно, что водитель общественного транспорта (по предварительным данным) врезался в попутный большегруз.
По информации «РИА Новости» и региональной прокуратуры, в аварию попал автобус с учителями из Костромской области, которые ехали в Москву на торжество.
По не уточненной информации (со слов очевидцев) известно, что двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. 20 человек нуждались в медицинской помощи.
На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, развернуты пункты обогрева.
Для координации действий на место ДТП выехал начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев.
В пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточнили: автобус совершил столкновение в 500 м от границы Владимирской и Ярославской областей.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: pxfuel.com