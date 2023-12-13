20 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владимирской области. Водитель автобуса...

20 человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владимирской области.Водитель автобуса погиб на месте, сообщили в региональном УМВД.ДТП произошло сегодня - 13 декабря около 14:00 на 11-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе.Известно, что водитель общественного транспорта (по предварительным данным) врезался в попутный большегруз.По информации «РИА Новости» и региональной прокуратуры, в аварию попал автобус с учителями из Костромской области, которые ехали в Москву на торжество.По не уточненной информации (со слов очевидцев) известно, что двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. 20 человек нуждались в медицинской помощи.На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, развернуты пункты обогрева.Для координации действий на место ДТП выехал начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев.В пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточнили: автобус совершил столкновение в 500 м от границы Владимирской и Ярославской областей.Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.Фото: pxfuel.com