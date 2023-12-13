Завершающим аккордом празднования 510-летия Александровского кремля и города стала Торжественная церемония закрытия торжеств, организованная музеем-заповедником «Александровская слобода».

Завершающим аккордом празднования 510-летия Александровского кремля и города стала Торжественная церемония закрытия торжеств, организованная музеем-заповедником «Александровская слобода». «Впервые мы вместе с городом празднуем его истинный возраст. Для этого сотрудниками музея была проделана огромная работа – и научная, и организационная. Она получила поддержку у госструктур, у широкой общественности. И теперь мы надеемся, что столь солидный возраст в гармонии с богатой историей станет мощным импульсом для повышения туристической привлекательности и экономического развития города Александрова», - поделилась директор музея-заповедника и инициатор изменения исторической даты Алла Сергеевна Петрухно.Сама церемония началась с выступления ансамбля русской и казачьей песни «Слобода». Официальная часть с поздравлениями от друзей музея и администрации района украсило песочное цветное шоу. Благодаря Марине Сагулиной, члену Московского Союза художников, за 15 минут перед гостями «прошли» ключевые исторические события, сделавшие Слободу знаменитой, в том числе и «рождение» кремля, от которого ведется документальный отсчет. Кстати, Марина Вячеславовна – один из немногих российских художников, владеющих в живом исполнении техникой рисования цветным песком в палитре из шести цветов. А еще на большом экране зрители увидели красочный ролик – ленту самых ярких событий знакового года.Поздравить с солидной датой приехал творческий партнер и ценитель музея Сергей Волчков. Он выступал на Государевом дворе «Слободы» уже дважды – в 2014 и 2018 году. И конечно, когда встал вопрос о том, кого из артистов пригласить на знаковое событие, сразу подумали о победителе «Голоса», столь тепло отзывавшемся о музее. Перед началом Церемонии Сергей Волчков вспомнил о своих концертах в Музее Ивана Грозного: «Когда мне позвонили, я подумал, что буду снова выступать в своем любимом музее с потрясающей акустикой и столь радушным приемом. Знаете, у меня более трехсот «сольников», но некоторые города я даже не могу вспомнить. А вот «Александровскую слободу» забыть невозможно. Кстати, именно в ней я впервые выступил с «живым аккомпанементом» в таком составе – рояль и саксофон, и с тех пор мы часто собираемся таким трио, как и сейчас. Огромное спасибо, что пригласили на юбилей. Этот год вообще богат датами – мне исполнилось 35 лет и в августе присвоили звание Заслуженного артиста РФ. Когда мне будет 40, а вам 515 – с удовольствием приеду, мне всегда радостно сюда возвращаться!».Кратко и очень емко общие эмоции от праздника и событий года в адрес директора музея А.С. Петрухно выразила ее заместитель М.К. Рыбакова: «Вам подвластно все! Даже самое нереальное!». Эти слова зал поддержал, красноречиво аплодируя стоя.