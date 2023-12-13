Губернатор Владимирской области Александр Авдеев навестил жительницу Мурома, ветерана Великой Отечественной войны Ефросинью Сумник.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев навестил жительницу Мурома, ветерана Великой Отечественной войны Ефросинью Сумник. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .В это воскресенье, 17 декабря, женщина справит свой 101-й день рождения. На долю пенсионерки выпало немало суровых испытаний. Когда фашистские захватчики вторглись на территорию Советского Союза, Ефросинья Сумник жила в Ленинграде. 19-летняя девушка была зачислена в комсомольский противопожарный полк, а затем охраняла дорогу жизни на Ладожском озере. Воевала в Прибалтике, где встретила долгожданный День Победы. В послевоенные годы ветеран более 50 лет отработала на железной дороге.«Дорогая Ефросинья Владимировна! Очень рад был познакомиться. Ваш пример учит нас, что нужно верить в добро и никогда не сдаваться», - написал Александр Авдеев.