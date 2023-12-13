Парламентарии в первом чтении приняли законопроект о продлении «дачной амнистии» для СНТ.

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект о продлении «дачной амнистии» для СНТ. Такой информацией в своём поделился депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В нашей стране пока всего 20% товариществ воспользовались правом поставить постройки на кадастровый учёт в упрощенном порядке. Меж тем с января будущего года выполнить данную процедуру можно будет лишь через суд. Новый законопроект предусматривает продление «дачной амнистии» для СНТ до 1 марта 2031 года.«Только в окрестностях Владимира более 400 садовых товариществ и, увы, у многих СНТ разрешительные документы на постройки общего пользования и на дома садоводов сейчас отсутствуют. Об этом мне сообщают земляки, просят помочь в оргвопросах, ведь большинство наших садоводов — люди пенсионного возраста», - рассказал Алексей Говырин.Продление «дачной амнистии» поможет не только владимирцам, но и миллионам жителей разных субъектов РФ. Чтобы ею воспользоваться, необходимо заполнить декларацию на объект недвижимости по установленной форме и заверить её у председателя садового товарищества.