Аварийный дом в Вязниковском районе может не дотянуть до расселения Вязниковский суд обязал...

Аварийный дом в Вязниковском районе может "не дотянуть" до расселенияВязниковский суд обязал немедленно расселить жителей аварийного дома на улице Железнодорожной в поселке Октябрьский. Потому что до официального расселения, в 2027-ом году он может не дотянуть. В опасном для людей здании побывал Никита Тарбеев.- Наша квартира, в которой жить сейчас невозможно, потому что рухнули потолки.И слава богу, что пожилые супруги съехали со своей квартиры до того, как это произошло - кухня практически полностью погребена под кусками чердачного перекрытия. За несколько лет до этого начал отслаиваться и падать потолок в спальне, стены покосились. Пенсионеры просто собрали вещи и уехали на съемную квартиру.Любовь Белоус, жительница дома №3 по улице Железнодорожной:- Здесь неоднократно падало, лет пять мы всё строили, подстраивали - это без нас уже. Мы уже уехали, потому что здесь опасно.В доме на Железнодорожной 3 сейчас постоянно проживают 12 человек. У Анастасии Ткачёвой четверо детей. И каждый день здесь - это риск для семьи. Здание было признано аварийным два года назад, но крайним сроком для расселения людей значился 2027-ой. И, рассказывает Анастасия, до тех пор пока руководитель Следкома не поручил еще раз проверить состояние дома, власти активно этим вопросом не занимались.Анастасия Ткачёва, жительница дома №3 по улице Железнодорожной:- В первый раз они появились у нас вместе со следственным комитетом. А так они ни разу не были- дали список каких документов нужно собирать на маневренное жилье. Но маневренное жилье у нас ничем не лучше.Проверка подтвердила, что дом находится не просто в аварийном, а в критическом состоянии. Межрайонная прокуратура направила в суд исковое требование о немедленном расселении жителей - пока не стало поздно В итоге суд встал на сторону людей и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.Евгений Пушкин, заместитель Камешковского межрайонного прокурора:- Принять меры к немедленному расселению граждан из аварийного жилого фонда по адресу улица Железнодорожная дом 3, город Вязники. Вместе с этим обязаны предоставить соответствующее всем требованиям законодательства жилье гражданам в течение одиннадцати месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.- Вы довольны таким решением?- Конечно, это не двадцать седьмой год, пораньше. Одиннадцать месяцев всё-таки.- А потом это всё не вчера началось, начнем с того.И не сегодня, к сожалению, закончится. С одной стороны - дело всё-таки сдвинулось с мертвой точки, с другой - непонятно что администрация сельского поселения предложит в качестве замены.Наталья Исаева, глава администрации муниципального образования "Октябрьское":- Каждый наниматель, каждый собственник квартиры должен прийти к нам индивидуально, потому что в каждой квартире прописано разное количество людей. По площади высчитывается тот маневренный фонд, который у нас есть и мы будем предлагать людям. В следующем году Министерство ЖКХ выделило нам 500 тысяч рублей на ремонт маневренного фонда.А еще, скорее всего, третий дом по улице Железнодорожной- это только начало. В Октябрьском у него еще десять аварийных собратьев, которые вполне могут развалиться до своего расселения.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"