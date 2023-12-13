23% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) планируют воспользоваться сезонными предновогодними предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам.

23% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) планируют воспользоваться сезонными предновогодними предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам. При этом накопительные счета с повышенной ставкой перед новогодними праздниками привлекают жителей федерального округа больше, чем вклады. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».В преддверии Нового года банки запускают специальные условия для сберегателей: одни увеличивают ставку, другие – устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области (26%), меньше всего на Северном Кавказе и Урале (по 16%). В ЦФО почти каждый четвертый житель (23%) планирует открыть новогодний вклад или накопительный счет на таких условиях.«В декабре 80% опрошенных россиян ожидают роста своих расходов, связанных с традиционными предновогодними тратами. На этом фоне вопрос получения повышенного процента на имеющиеся средства становится еще более актуальным для клиентов», - прокомментировала результаты опроса начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Гибкие условия по накопительным счетам жители нашего федерального округа предпочитают больше, чем классические вклады. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. 23% выберут накопительный счет, для 9% предпочтительнее вклад. 19% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.В сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам для 20% респондентов ЦФО важнее всего ставка, для трети одинаково важны ставка и срок. Для 6% в приоритете срок депозита. 40% не находят никаких привлекательных сторон в сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам.*Опрос проводился 27–29 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.