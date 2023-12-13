Об этом рассказал Александр Цыганский в своем телеграм-канале.

Депутаты Заксобрания проверили школы на антитеррористическую безопасность. Об этом рассказал Александр Цыганский в своем телеграм-канале.Самая большая школа в регионе, 36-я, оснащена так, как надо – турникеты, «рамки», металлодетектор и охранники на месте. Образовательное учреждение №13 в Добром тоже показала себя хорошо, как и школы №38, №40 и №20. Проблема одна – та система, что сейчас создана по рекомендациям федеральных органов, безопасность учащихся не гарантирует.По словам Цыганского, школы должны охранять профессионалы, на уровне Росгвардии, но, ввиду маленького бюджета на контракты по охране, это нереально. Один из вариантов – проводить тренировки с охранниками, чтобы те были готовы на случай ЧП.