Его именем названы улицы во Владимире: 122 года исполнилось с момента рождения Герасима Фейгина Он...

Его именем названы улицы во Владимире: 122 года исполнилось с момента рождения Герасима ФейгинаОн верил в смелые лозунги мировой революции, основал владимирский комсомол и совсем юным погиб, защищая свои идеалы. В декабре исполнилось 122 года с момента рождения Герасима Фейгина. О ярком Орленке - в нашем материале."Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца! И степи с высот огляди..."Кристина Иванова:- Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Мало, кто знает, что эта песня, советский гимн революционной юности, посвящена одному из создателей Владимирского комсомола, молодому парню, Герасиму Фейгину.Его именем названы улицы во Владимире, Иванове и Покрове. Его образом вдохновлялись молодые коммунисты по всему Союзу - идейный партиец, пример комсомольской молодежи. При этом летом 17-го года он в своих стихах практически назовет большевиков предателями, а на десятом съезде партии в 1921-м запомнится крайне смелым выступлением.Галина Мозгова, краевед:- Еще совершенно они были непуганые. Они же не знали, чем все это закончится. И они были очень откровенны. Они, собственно, правильно поступали. Они же думали, что они борются за прямоту, открытость, возможность говорить все, что ты считаешь нужным сказать на съезде. И он критиковал ЦК РКСМ.Краевед Галина Мозгова в ноябре презентовала книгу о Герасиме Фейгине - итог многолетней исследовательской работы по реконструкции его биографии. Рассказывает, даже представить не могла, что материала окажется так много, а информация будет настолько противоречивой.Галина Мозгова, краевед:- Все статьи о нем в конце концов сводились к тому, что родился неизвестно где. В 15-м году, это верно, семья приехала в Покров - они бежали из прифронтовой зоны. Откуда бежали, неизвестно. Называли самые разные города, начиная с Минска, кончая Вильнюсом.Советские хроникеры и журналисты сознательно скрывали некоторые факты жизни революционера, ставившие под сомнение его образцовость - он родился в довольно обеспеченной семье. В Покрове Фейгины уже жили скромно. Герасим и его брат близнец Владимир даже учились в гимназии на средства Татьянинского комитета - он оказывал помощь беженцам. Галине МозгОвой удалось найти страницу личного дневника гимназиста Фейгина. Там он, уже тогда активист и юный участник большевистской ячейки, пишет об одиночестве.Галина Мозгова, краевед:- Согласитесь, вот ранимость такая, когда ему кажется, что все его не любят и обижают, вместе с активностью, например, с участием в спектакле, тоже как-то странно согласуется. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что я до конца так и не поняла, что представлял собой Герасим Фейгин.Юноша, вчерашний подросток, многое, очевидно, совершал на эмоциях. Летом 17-го, в свои 16, он разочаруется в большевизме - напишет об этом три стихотворения. А в ноябре того же года неожиданно вступит в партию. И станет красным вожаком покровской молодежи.Создателем местного комсомола. Через два года отправится поднимать молодежную организацию во Владимир. И почти перестанет писать стихи. Из послереволюционного останутся только похожие на марш пророческие строки "Красная молодежь":Смерть в жестокой битве ярче и моложеТусклого бессилья жалких стариков,Шире же дорогу красной молодежиК счастью без запоров, к жизни без оков!Горячий, по-юношески категоричный "за жизнью без оков" он поедет воевать с белыми - хотя по должности мог остаться в губернии. Также, добровольцем, сразу после обличительной речи в адрес верхушки Комсомола, он отправится на подавление Кронштадтского восстания. В письме своим товарищам он с возмущением напишет, что, оказывается, не все партийцы полны коммунистического духа.Галина Мозгова, краевед:- Скажем так. Я смягчу. Что некоторые члены партии стали отговариваться заболеваниями, вплоть до венерических, чтобы не попасть на подавление этого восстания. То есть, он был среди тех, кто пошел.Потому что верил, что судьба революции, а значит и его, может решиться только на фронте. В ночь с 17 на 18 марта 1921 года Герасим Фейгин был застрелен восставшими. Похоронен он вместе с остальными жертвами мятежа, в братской могиле на Якорной площади Кронштадта. Ему было всего 19.Элеонора Савельева, председатель Владимирской еврейской религиозной общины:- Человек, веривший в свои идеалы, который смог повести за собой, собрать молодежь нашей губернии, нашего города. К светлому будущему. Люди верили. Было такое время - время перемен. Все их ждали, все думали о лучшем. Поэтому, видимо, столько молодых людей было в революции.Ясные и смелые лозунги революции сделали свое дело - молодежь подняла красный флаг. И воодушевленная, "непуганая" погибала на кронштадтском льду за тогда еще романтические идеалы мировой революции.Кристина Иванова, Александр Чунаев и Александр Голубев, "Вести - Владимир"