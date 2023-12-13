Об этом рассказали на пресс-конференции с участием журналиста и некогда депутата Законодательного Собрания.

Экс-депутат ЗС Максим Шевченко приобрёл долю в издательском доме «Томикс», его поставили на должность директора по стратегическому развитию. Об этом рассказали на пресс-конференции с участием журналиста и некогда депутата Законодательного Собрания.Как пояснил Альберт Скворцов, учредитель газеты, приглашение мужчины на руководство издательство поможет начать изданию новую жизнь. На данный момент финансовое состояние «Томикса» не самое лучшее.На своём рабочем месте журналист пообещал отстаивать интересы владимирцев. «Мы не боимся никого... Связи у всех найдутся, если, как говорится, дело дойдёт до слова пацана», – прокомментировал Максим Шевченко.