Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась рецептом рождественских пряников
Пряности - особая...
Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась рецептом рождественских пряников
Пряности - особая зона новогоднего творчества. И, оказывается, они могут украсить даже печенье. Какое? Узнаем у фермера Галины Кошевец. Вместе с ней и с Татьяной Воронцовой учимся делать пряники с перчинкой.
Чтобы научиться произносить название печенья, понадобилась помощь переводчика - смеется Галина Кошевец. Хотя в разных странах Северной Европы эта сладость и звучит чуть по-разному- пипаркукас, пипаркоок, и имеет свой букет специй. У Галины рецепт финских пряников. Хозяйка дома в бывшем имении Грибоедовых нашла его в обычном отрывном календаре.
Галина Кошевец, фермер:
- Как оказалось, Грибоедов был не прав - не всё врут календари, а что-то дают и хорошее. Я бы сказала, что это перечный, имбирный пряник с добавлением черного и белого перцев, готовится он из классического пряничного теста.
Перца пугаться не стоит. К тому же , это один из лучших консервантов. Потому и печь прянички с особой перечной ноткой во вкусе можно задолго до Рождества.
Галина Кошевец, фермер:
- Начинаем с плиты, чтобы приготовить пряную медово-масляную заливку - растапливаю мед на чайнике, очень удобно.
К теплому мёду примешиваем по ложке молотого имбиря, гвоздики, корицы. И, конечно, перец - король вкуса : добавим и черного, и белого. Теперь эту ароматную медово - пряную смесь хорошенько прогреваем.
Галина Кошевец, фермер:
- Ставлю на огонь смело И добавляем сливочное масло. Моя задача - чтобы масло растопилось, но не кипело.
Душистую массу снимаем с огня. Она должна остыть! Отдельно взбиваем яйца с сахаром.
- Начинаем перемешивать, наша задача максимально растворить сахарные крупицы.
Теперь яичный крем соединяем с остывшей медовой частью. Всыпаем муку.
- Пряничное тесто не вымешивается, а перемешивается. И получили вот такое жидковатое тесто. Всё правильно.
Тесто должно выстоять ночь в холодильнике. Оно будет выглядеть уже по-другому - затвердеет и станет податливым. Таким.
- Вот какая прелесть, можешь также катать кружочек.
Пряничное тесто присыпаем мукой - чтобы не прилипало. Раскатываем и вырезаем желанные формочки. Новогоднее лакомство испечется уже через 15 минут. А пока ...
- Перелистываю подсказочку - тут у меня конфеты панфорте - итальянцы.
Итальянский Панфорте заменит в доме конфеты , потому что вкуснее и полезнее. Духовку включаем заранее, на 180 градусов. Конфетная основа должна быстро схватиться .
- Тесто замешивается элементарно - вот у меня орехи- миндаль и фундук, высыпаю. Сюда же сухофрукты- инжир, манго или ананас - что по вкусу. Инжир сладкий, со своим вкусом, манго дает такую азиатскую кислинку, перемешиваем, сюда идет муки всего 75 граммов.
- Сухофрукты с орехами в снегу.
- Панфорте итальянский знаменитый торт с шоколадом и яйцом. Конфеты- такой быстрый вариант торта панфорта. У нас еще идет- 2 лимона. Сюда пойдет цедра лимона. Красиво!!!
На очереди пряности!- корица , кориандр , белый прец, гвоздика и мускатный орех подчеркнут сладость цукатов. Как и смесь - прогретого мёда и сливочного масла. Все соединяем.
- Как в фильме - это энергичный танец. Высыпаем быстро, пока мало не застыло. И очень быстро перемешиваем.
Панфортную массу выкладываем в форму с пергаментом. И сырыми руками распределяем по всему периметру.
- Наша задача утрамбовать - пока не застыла.
Отправляем панфорте в духовку на 30 минут. И вот, что в итоге получилось:
- НедоКозинака, недоТорт, и пока она не застыла наша задача ее разрезать.
Это медово - ореховое чудо присыпаем снежной пудрой. Рождественские конфеты готовы пополнить новогодние запасы. Как и перечное печенье, которое смогут расписать уже гости. В каждом доме обязательно должны жить свои традиции- говорят супруги Кошевец. Их елка всегда украшена детскими поделками. А новогодние шары - вешают на потолок. Каждый из них подарочный - напоминание о дорогом человеке. Галина говорит, всё в своей жизни воспринимает как мольберт, на который всегда можно добавить красок и радости..
А в качестве сладкого новогоднего тоста :
Чтобы всегда в семье было всего в меру и меда, и масла, и перца, и имбиря, и чтобы приносило удовольствие.
С наступающими праздниками!
Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".
Финские пряники " Piparkakku":
Сливочное масло -150 г.
Сахар - 150 г.
Жидкий мёд - 125 г.
По 1 ч/л молотых гвоздики, имбиря, корицы
По 0, 5 ч/л черного и белого перца
Яйца - 2 шт
Натертая цедра апельсина - 1 ст/л
Пшеничная мука- 500 г.
Сода 1, 5 ч/л
ГЛАЗУРЬ:
вода 3 ст/л и сахарнаяпудра 150 г
Конфеты "Панфорте"
Фундук- 110 гр.
Миндаль 110 гр.
Лимон- 2 шт.
Цукаты- 225 гр.
Мука - 75 гр.
Корица, гвоздика, зерна кориандра
Мускатный орех, белый перец.
Мёд - 4 гр
Сахар 150 гр
Масло сливочное 50 гр.
Сахарная пудра