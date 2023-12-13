Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась рецептом рождественских пряников Пряности - особая...

Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась рецептом рождественских пряниковПряности - особая зона новогоднего творчества. И, оказывается, они могут украсить даже печенье. Какое? Узнаем у фермера Галины Кошевец. Вместе с ней и с Татьяной Воронцовой учимся делать пряники с перчинкой.Чтобы научиться произносить название печенья, понадобилась помощь переводчика - смеется Галина Кошевец. Хотя в разных странах Северной Европы эта сладость и звучит чуть по-разному- пипаркукас, пипаркоок, и имеет свой букет специй. У Галины рецепт финских пряников. Хозяйка дома в бывшем имении Грибоедовых нашла его в обычном отрывном календаре.Галина Кошевец, фермер:- Как оказалось, Грибоедов был не прав - не всё врут календари, а что-то дают и хорошее. Я бы сказала, что это перечный, имбирный пряник с добавлением черного и белого перцев, готовится он из классического пряничного теста.Перца пугаться не стоит. К тому же , это один из лучших консервантов. Потому и печь прянички с особой перечной ноткой во вкусе можно задолго до Рождества.Галина Кошевец, фермер:- Начинаем с плиты, чтобы приготовить пряную медово-масляную заливку - растапливаю мед на чайнике, очень удобно.К теплому мёду примешиваем по ложке молотого имбиря, гвоздики, корицы. И, конечно, перец - король вкуса : добавим и черного, и белого. Теперь эту ароматную медово - пряную смесь хорошенько прогреваем.Галина Кошевец, фермер:- Ставлю на огонь смело И добавляем сливочное масло. Моя задача - чтобы масло растопилось, но не кипело.Душистую массу снимаем с огня. Она должна остыть! Отдельно взбиваем яйца с сахаром.- Начинаем перемешивать, наша задача максимально растворить сахарные крупицы.Теперь яичный крем соединяем с остывшей медовой частью. Всыпаем муку.- Пряничное тесто не вымешивается, а перемешивается. И получили вот такое жидковатое тесто. Всё правильно.Тесто должно выстоять ночь в холодильнике. Оно будет выглядеть уже по-другому - затвердеет и станет податливым. Таким.- Вот какая прелесть, можешь также катать кружочек.Пряничное тесто присыпаем мукой - чтобы не прилипало. Раскатываем и вырезаем желанные формочки. Новогоднее лакомство испечется уже через 15 минут. А пока ...- Перелистываю подсказочку - тут у меня конфеты панфорте - итальянцы.Итальянский Панфорте заменит в доме конфеты , потому что вкуснее и полезнее. Духовку включаем заранее, на 180 градусов. Конфетная основа должна быстро схватиться .- Тесто замешивается элементарно - вот у меня орехи- миндаль и фундук, высыпаю. Сюда же сухофрукты- инжир, манго или ананас - что по вкусу. Инжир сладкий, со своим вкусом, манго дает такую азиатскую кислинку, перемешиваем, сюда идет муки всего 75 граммов.- Сухофрукты с орехами в снегу.- Панфорте итальянский знаменитый торт с шоколадом и яйцом. Конфеты- такой быстрый вариант торта панфорта. У нас еще идет- 2 лимона. Сюда пойдет цедра лимона. Красиво!!!На очереди пряности!- корица , кориандр , белый прец, гвоздика и мускатный орех подчеркнут сладость цукатов. Как и смесь - прогретого мёда и сливочного масла. Все соединяем.- Как в фильме - это энергичный танец. Высыпаем быстро, пока мало не застыло. И очень быстро перемешиваем.Панфортную массу выкладываем в форму с пергаментом. И сырыми руками распределяем по всему периметру.- Наша задача утрамбовать - пока не застыла.Отправляем панфорте в духовку на 30 минут. И вот, что в итоге получилось:- НедоКозинака, недоТорт, и пока она не застыла наша задача ее разрезать.Это медово - ореховое чудо присыпаем снежной пудрой. Рождественские конфеты готовы пополнить новогодние запасы. Как и перечное печенье, которое смогут расписать уже гости. В каждом доме обязательно должны жить свои традиции- говорят супруги Кошевец. Их елка всегда украшена детскими поделками. А новогодние шары - вешают на потолок. Каждый из них подарочный - напоминание о дорогом человеке. Галина говорит, всё в своей жизни воспринимает как мольберт, на который всегда можно добавить красок и радости..А в качестве сладкого новогоднего тоста :Чтобы всегда в семье было всего в меру и меда, и масла, и перца, и имбиря, и чтобы приносило удовольствие.С наступающими праздниками!Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".Финские пряники " Piparkakku":Сливочное масло -150 г.Сахар - 150 г.Жидкий мёд - 125 г.По 1 ч/л молотых гвоздики, имбиря, корицыПо 0, 5 ч/л черного и белого перцаЯйца - 2 штНатертая цедра апельсина - 1 ст/лПшеничная мука- 500 г.Сода 1, 5 ч/лГЛАЗУРЬ:вода 3 ст/л и сахарнаяпудра 150 гКонфеты "Панфорте"Фундук- 110 гр.Миндаль 110 гр.Лимон- 2 шт.Цукаты- 225 гр.Мука - 75 гр.Корица, гвоздика, зерна кориандраМускатный орех, белый перец.Мёд - 4 грСахар 150 грМасло сливочное 50 гр.Сахарная пудра