Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

12 декабря новая группа контрактников отправилась из Владимира на СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Отправка прошла в Доме культуры молодёжи. Помимо родных и близких, проводить бойцов пришли военкомы, представители Заксобрания и мэрии, а также ветераны и общественники. Майор Игорь Стоякин, начальник отделения по военно-патриотической работе, поздравил солдат с Днём Конституции РФ и поблагодарил мужчин на принятое решение стать защитниками Родины. Как говорят бойцы, они решились отправиться на СВО, чтобы защитить не только свою страну, но и свои семьи.