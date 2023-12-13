Во вторник, 12 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Муром.

Во вторник, 12 декабря, губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Муром. Чиновник не упустил возможность посетить новую точку притяжения туристов – музей «Изба Ильи Муромца», который открылся в Карачарове. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .Избу Ильи Муромца «строили», что называется, всем миром. Активнейшее участие в создании площадки принимали местные и областные власти, а также неравнодушные жители. Подчёркивается, что уникальный музей – «новая веха становления национального туристического маршрута «Былинный путь».Александр Авдеев выразил надежду, что туристическая площадка в Карачарове и дальше будет развиваться и привлекать новые инвестиции, что позволит построить новые объекты и благоустроить памятные места.