Имя первому зубренку, который родился в построенном в рамках проекта по сохранению популяции европейского зубра вольере национального парка «Мещера», будет определено по итогам народного голосования.

Имя первому зубренку, который родился в построенном в рамках проекта по сохранению популяции европейского зубра вольере национального парка «Мещера», будет определено по итогам народного голосования. Такое решение приняли национальный парк и АО «Транснефть-Верхняя Волга», которое уже на протяжении десяти лет помогает в распространении популяции зубров в России.Голосование начинается 13 декабря 2023 г. в социальных сетях компании и пройдет до конца января 2024 г. в два этапа. Принять участие в выборе имени смогут все желающие. Проголосовавшие получат возможность подключиться к персональной рассылке новостей о развитии проекта восстановления популяции европейского зубра в национальном парке «Мещера».Группа европейских зубров была поселена в вольер нацпарка «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в 2020 г. Родившийся в ноябре 2023 г. зубренок стал первым детенышем в стаде, его отец - чистокровный зубр Мереск, которого перевезли сюда в 2019 году из Окского государственного заповедника. После наречения зубренок будет занесен в племенную книгу.Компания почти 10 лет оказывает финансовую помощь программе восстановления европейского зубра на особо охраняемых природных территориях федерального значения во Владимирской области, которые входят в ФГБУ «Национальный парк «Мещера». Это одна из немногих территорий в мире, где с успехом прошла адаптация вольно живущей популяции. При поддержке компании здесь был построен демонстрационный вольерный комплекс площадью около 25 га, где за животными наблюдают специалисты и посетители национального парка.