Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Из Владимирской области в зону СВО выехал состав с гуманитарной помощью. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.В составе груза – печи, генераторы, лесоматериалы, инструменты, а также одежда и обувь. Кроме того, регион отправил бойцам средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и антидроновые ружья. Общая масса – 27 тонн. А возглавит колонну Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора.