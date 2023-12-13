Режимы работы столичной системы централизованного теплоснабжения выбирают на основе погодных условий.

Режимы работы столичной системы централизованного теплоснабжения выбирают на основе погодных условий.В российскую столице пришли зимние морозы. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в ночное время суток столбики термометров опустятся до минус 18-20 градусов. В связи с этим коммунальщики повысили температуру в системе отопления Москвы.Важно отметить, что режимы работы системы централизованного теплоснабжения в столице выбирают на основе погодных условий. Его проводят в соответствие с температурой воздуха как при похолодании, так и при потеплении.При этом отпуск тепла в городе регулируется двумя способами. Коммунальщики могут повысить или понизит температуру теплоносителя, а так же увеличить или сократить его объем.Корректировка режима происходит в автоматическом режиме. Система учитывает показатели температурных датчиков, которые, однако, находятся под контролем диспетчерских служб.О нынешних изменениях температурного режима в системе отопления Москвы рассказал заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18–20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям", – отметил чиновник.Напомним, отопительный сезон в российской столице стартовал два месяца назад, 3 октября. При этом основные гидравлические и температурные испытания тепловых сетей были проведены в период с мая по сентябрь.Первоначально коммунальщики обеспечили теплом социальные учреждения Москвы, далее последовали жилые и офисные здание, а после этого – торговые и производственные предприятия. Весь процесс занял пять дней.Кроме того, на зимний режим работы перевели столичный общественный транспорт. Как ранее сообщали "", на железнодорожных станциях Москвы проверили системы отопления и освещения.В поездах перенастроили климатические установки, включили обогрев лобовых стекол и отопление вагонов. Сотрудникам выдали теплую одежду, также с ними провели инструктаж.