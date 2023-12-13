Новогодние мероприятия стартуют 15 декабря. В этот день в 18:00 во Владимире откроют главный городской каток на Пушкинском бульваре. 23 декабря в 17:00 на Соборной площади пройдет открытие

Новогодние мероприятия стартуют 15 декабря. В этот день в 18:00 во Владимире откроют главный городской каток на Пушкинском бульваре. 23 декабря в 17:00 на Соборной площади пройдет открытие «Новогоднего фестиваля». К слову, с 4 по 14 января его продолжат «Рождественские гулянья». Также в парке Липки расположится традиционная ярмарка – маленькие торговые домики уже установлены и