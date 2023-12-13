Когда в центре Владимира начнут работать каток и Рождественская ярмарка? Обнародован график...

Когда в центре Владимира начнут работать каток и Рождественская ярмарка?Обнародован график городских праздничных мероприятий на Новый год и Рождество - 2024.Открытие городского катка в самом центре Владимира, на Пушкинском бульваре произойдет уже 15 декабря — в ближайшую пятницу.Вход - свободный. Торжественное открытие - в 18:00.23 декабря (в субботу) в 17:00 на Соборной площади и в парке Липки начнет работать Рождественская ярмарка.Это интересно!В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) празднования на Соборной площади пройдут с 23:00 до 3 часов утра. О салюте пока информации нет.Определено несколько главных мест встречи Нового года:Соборная площадь;Парк культуры и отдыха «Дружба» (улица Верхняя Дуброва);Центральный парк культуры и отдыха (улица Мира);Парк культуры и отдыха «Добросельский» (Суздальский проспект).С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владимира.Фото: Борис Пучков