Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Куимов на своей пресс-конференции.

Ледовый дворец «Полярис» во Владимире откроется 23 декабря. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Куимов на своей пресс-конференции.Во время ремонта было приведено в нормативное состояние оборудование и кровля здания. Бюджет на работы шёл из карманов предпринимателей. На льду будут проводиться бесплатные шоу для детей с участием известных спортсменов.Открытие «Поляриса» откладывали несколько раз. Сначала дворец должны были открыть в сентябре, потом в октябре и в ноябре.