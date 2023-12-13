Серьезный пожар случился в пятиэтажке в поселке Ставрово. Из задымленного подъезда спасателям пришлось выносить людей на руках. Двое пострадали. Как сообщили в тревожном ведомстве, огонь

Серьезный пожар случился в пятиэтажке в поселке Ставрово. Из задымленного подъезда спасателям пришлось выносить людей на руках. Двое пострадали. Как сообщили в тревожном ведомстве, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного общежития барачного типа по адресу Юбилейная, 10. Сообщение о пожаре поступило 13 декабря в половину второго ночи. Дым заполонил все этажи – 85