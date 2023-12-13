На Радио России «Владимир» расскажут, как происходит взыскание долгов по алиментам со злостных...

На Радио России «Владимир» расскажут, как происходит взыскание долгов по алиментам со злостных неплательщиков15 декабря в 7 часов 20 минут в программе юриста Ларисы Павловой «Ваше право» поговорим о том, как приставы региона борются с неплательщиками алиментов.Гости программы Мария Данько, начальник отдела организации исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов по Владимирской области и начальник отдела организации дознания Антон Лапин.Звоните в студию Радио России «Владимир» по телефону прямого эфира 35-31-33, код города 4922.Фото: freepik.com