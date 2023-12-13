Ночная эвакуация: в поселке Ставрово Владимирской области из горящего многоквартирного дома было...

Ночная эвакуация: в поселке Ставрово Владимирской области из горящего многоквартирного дома было спасено 11 человекНочью 13 декабря произошел пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Ставрово на улице Юбилейной, дом 10. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 60 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудниками МЧС спасено 11 человек. Эвакуировано 85 человек, из них 20 детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области