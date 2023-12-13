Этой ночью, 13 декабря, в посёлке Ставрово Собинского района случился пожар.

Этой ночью, 13 декабря, в посёлке Ставрово Собинского района случился пожар. Загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме-общежитии на улице Юбилейной. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 1.23, и на место происшествия немедленно выехали огнеборцы. Пожар ликвидировали 14 человек на 4 машинах.Отмечается, что этажи общежития оказались сильно задымлены, людей пришлось эвакуировать. Большинство жителей смогли самостоятельно выбраться из горящего здания, 11 человек спасатели вынесли на руках или вывели с помощью спасательных устройств. Двое пострадавших надышались угарным газом и были доставлены в больницу.Предполагается, что к пожару мог привести неустановленный режим работы электросети.