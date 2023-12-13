31 автобус распределен в школы разных районов области. Новые транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости и ремнями безопасности, сообщили в

31 автобус распределен в школы разных районов области. Новые транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости и ремнями безопасности, сообщили в региональном правительстве. По 3 автобуса получили Александровский, Гусь-Хрустальный и Суздальский районы. В Меленковский, Собинский и Судогодский районы отправлено по две машины. По одному автобусу направили во Владимир, Ковров, Муром, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Киржачский,