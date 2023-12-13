Новый вид мошенничества с пятитысячной купюрой: жителей Владимирской области убеждают обменивать...

Новый вид мошенничества с пятитысячной купюрой: жителей Владимирской области убеждают обменивать старые деньги на «эксклюзивные».Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.Пресс-служба отделения Владимир Банка России предупреждает, что следует быть очень внимательными при общении с незнакомцами.Злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение — «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После его установки - мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы, к банковским счетам.Таким образом, злоумышленники похищают у человека все деньги.Важно:Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот и не определяет подлинность купюр.Кроме того, аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые.Важно понимать, что самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом «обмена денег».Банк России напоминает, что обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно.Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые.Фото: пресс-служба отделения Владимир Банка России