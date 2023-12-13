Первое серьезное ДТП на Рпенском проезде. Причина тому – сильная метель. На улице Большой Нижегородской около дома №81и столкнулись три легковушки: «Рено», «Мерседес» и «Хендай». В аварии

Первое серьезное ДТП на Рпенском проезде. Причина тому – сильная метель. На улице Большой Нижегородской около дома №81и столкнулись три легковушки: «Рено», «Мерседес» и «Хендай». В аварии пострадала 52-летняя автоледи, которая находилась за рулем «Мерседеса». Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением из-за погодных условий, допустил занос