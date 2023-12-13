Об этом сообщается в областной ветеринарной инспекции.

Под Вязниками браконьеры принесли ущерб природе на 400 тысяч рублей. Об этом сообщается в областной ветеринарной инспекции.Так, в «Клязьминско-Лухском» заказнике, неподалёку от посёлка Санхар, охотники убили самца лося. Инцидент зафиксировали сотрудники МВД. Уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Стрелку грозит до двух лет колонии.