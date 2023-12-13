Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов на своей пресс-конференции.

Ремонт владимирского стадиона «Торпедо» оценивается в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов на своей пресс-конференции.Эти деньги уйдут только на восстановление, так называемой, «чаши» стадиона, но ремонт нужен и трибунам, и раздевалкам, и гостиницей для футболистов. Но и к этой реконструкции руки дойдут не скоро – сложности с согласование проекта.