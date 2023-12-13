Рыжий котик из владимирского приюта Валента хочет встретить Новый год в любящей семье Ну, а...

Рыжий котик из владимирского приюта "Валента" хочет встретить Новый год в любящей семьеНу, а теперь наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят встретить новый год в любящей семье.Телефон волонтера Ирины: 8(904) 959 68 69Сегодня наш герой - рыжий котик из владимирского приюта Валента. Зовут его Изя. Спокойный, ласковый и добрый. В приюте его называют солнышком - поднимает всем настроение даже в самые хмурые дни. Привит, кастрирован, приучен к лотку.Присмотритесь - может, это ваш будущий друг?