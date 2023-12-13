Прокуратура Владимирской области рассказала, что уже начала проверку по этому поводу.

Школьники в Александрове с трудом добираются до своих школ. Прокуратура Владимирской области рассказала, что уже начала проверку по этому поводу.По информации администрации района, за школой №13 прикреплены ребята из близлежащих деревень Новинки, Крутец и Холопово. Расстояние до населённых пунктов превышает один километр. Около 40 ребят добираются до образовательных учреждений либо пешком, либо на машинах с родителями, так как транспортного обеспечения нет, а компенсацию за осуществление подвоза получают родители только двоих учащихся.Данным вопросом уже заинтересовалась региональная прокуратура. Проводится проверка. А главе администрации Александровского района внесено представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры города.