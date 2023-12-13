Смотрите Вести в 14.30: будущие юристы в роли следователей
Мыльная опера
- Бизнес лопнул, как...
Смотрите "Вести" в 14.30: будущие юристы в роли следователей
Мыльная опера
- Бизнес лопнул, как мыльный пузырь. Сотрудники ФСБ и полиции накрыли нелегальное производство бытовой химии в Александрове.
Опасно для жизни
- Аварийный дом в Вязниковском районе разрушается на глазах. Но под крышей ещё остаются семьи с детьми. Дотянет ли дом до расселения?
От первого лица
- И будущие юристы в роли следователей. Студентов президентской академии готовы забрать в полицию.