Смотрите Вести в 14.30: будущие юристы в роли следователей Мыльная опера - Бизнес лопнул, как...

Смотрите "Вести" в 14.30: будущие юристы в роли следователейМыльная опера- Бизнес лопнул, как мыльный пузырь. Сотрудники ФСБ и полиции накрыли нелегальное производство бытовой химии в Александрове.Опасно для жизни- Аварийный дом в Вязниковском районе разрушается на глазах. Но под крышей ещё остаются семьи с детьми. Дотянет ли дом до расселения?От первого лица- И будущие юристы в роли следователей. Студентов президентской академии готовы забрать в полицию.