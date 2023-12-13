Смотрите Вести в 9.00: во владимирских школах усилены меры безопасности
Опасно для жизни
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Смотрите "Вести" в 9.00: во владимирских школах усилены меры безопасности
Опасно для жизни
- Аварийный дом в Вязниковском районе может не дотянуть до расселения. Но под крышей ещё остаются семьи с детьми. Какое решение вынес суд?
Внештатная ситуация
- Во владимирских школах - внеплановая проверка систем безопасности. Турникеты, рамки, сигнализация, охрана. Меры усилены.
Город засыпает
- Энергетики и коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Как областной центр сдаёт зимний экзамен?