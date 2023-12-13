Смотрите Вести в 9.00: во владимирских школах усилены меры безопасности Опасно для жизни -...

Смотрите "Вести" в 9.00: во владимирских школах усилены меры безопасностиОпасно для жизни- Аварийный дом в Вязниковском районе может не дотянуть до расселения. Но под крышей ещё остаются семьи с детьми. Какое решение вынес суд?Внештатная ситуация- Во владимирских школах - внеплановая проверка систем безопасности. Турникеты, рамки, сигнализация, охрана. Меры усилены.Город засыпает- Энергетики и коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Как областной центр сдаёт зимний экзамен?