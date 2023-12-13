Уже несколько дней в регионе стоит снежная погода. Городские коммунальные службы ежедневно сообщают о том, сколько кубометров снега они вывезли. Несмотря на активную уборку, количество

Уже несколько дней в регионе стоит снежная погода. Городские коммунальные службы ежедневно сообщают о том, сколько кубометров снега они вывезли. Несмотря на активную уборку, количество аварий и пробок на дорогах увеличилось. “Первый пошел” – сообщают очевидцы об аварии на недавно открытом Рпенском проезде. Там автомобиль “Мерседес” врезался в столб. На фотографии видно, что позади стоит