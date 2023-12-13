Программа раздельного сбора отходов набирает популярность среди горожан.

Программа раздельного сбора отходов набирает популярность среди горожан.Все больше жителей столицы участвуют в программе раздельного сбора мусора, отметил мэр Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в 2019 году собрано 450 тысяч тонн вторсырья, в 2021-м – 1,5 миллиона."В нынешнем вновь прогнозируется рост этого показателя, уже собрали свыше 1,4 млн тонн", – написал мэр в своем .Собянин напомнил, что контейнеры для раздельного сбора мусора стоят рядом с жилыми домами, социальными объектами и коммерческими организациями. Отходы сортируют и направляют на переработку.По словам мэра, для популяризации раздельного сбора Москва сделала ставку на просвещение горожан. В школах и семейных центрах проводят экологические уроки, в 11 экоцентрах можно узнать все про сортировку отходов и сдать на переработку крышки от бутылок, металл, стекло, бумагу и ненужные вещи.Москва приступила к реализации системы раздельного сбора отходов в 2013 году. Столица начала создавать сеть пунктов раздельного сбора отходов в рамках государственных контрактов.Введение раздельного сбора отходов позволило снизить негативное воздействие на окружающую среду и дало возможность в перспективе снизить плату для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами. За последние три года количество площадок для раздельного сбора мусора в Москве увеличилось с 23 до 46 тысяч.