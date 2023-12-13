Мэр Москвы утвердил планировку еще трех территорий для нужд программы.

Мэр Москвы утвердил планировку еще трех территорий для нужд программы.В Москве утвердили планировки трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский. Там построят дома для участников программы реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Также в новых кварталах построят два образовательных учреждения, коммунальные объекты и храмовый комплекс."Всего в разных районах столицы уже возвели 288 домов по реновации, сейчас проектируем и строим еще 439", – написал градоначальник в своем .В сентябре 2023 года Собянин распорядился ускорить переселение из ветхого жилья в два раза. В следующие три года Москва выделит на реализацию программы 1,1 триллиона рублей. Планируется построить 6,2 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получат более 175 тысяч горожан.Участники программы переезжают в квартиры с полной отделкой класса комфорт. Новые дома строятся рядом со старыми, поэтому переселенцам не придется менять привычный образ жизни.В программу реновации вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Переселение завершится в 2032 году. Новое жилье получит почти миллион москвичей.В беседе с "" член Общественной палаты Москвы, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева отметила, что программа показала свою эффективность и реализуется в соответствии с запланированными темпами.