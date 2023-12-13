Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются».

Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются» (). Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?Как быть, если подросток ничем не интересуется?Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со ссадинами, побоями. Что я могу сделать?В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?Экспертами раздела выступили директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».Отдельный раздел сайта — «Юридическая ответственность» — посвящен разбору действий героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.«Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. "Слово пацана. Кровь на асфальте” показывает, что происходит, если "упустить” ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие "друзья” не спасут, а скорее наоборот... Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин.«Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. И в нашем сериале всё так. Все заняты. После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни. Поэтому стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще: в каждую серию интегрирован QR-код, ведущий на платформу "Пацаны меняются”. Мы понимаем чувства каждого родителя, эмоционально воспринимающего события в сериале. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях», — рассказала руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина.(18+) — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова из линейки Wink Originals и START Originals. Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года, на телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году. Новые эпизоды сериала выходят на видеосервисах Wink и START по четвергам.Генеральный продюсер сериала — Дмитрий Табарчук. В проекте снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.Трейлер:События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки с узнаваемыми хитами, видеосалоны с «Рэмбо» и «Робокопом», первая любовь и первые потери, верность и предательство сливаются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но удастся ли героям выйти из порочного круга?Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production, «НМГ Студией» и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).Реклама.