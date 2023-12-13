Утверждена и обнародована программа новогодних и рождественских мероприятий в столице 33-г региона.

Утверждена и обнародована программа новогодних и рождественских мероприятий в столице 33-г региона. Информация об этом появилась на сайте мэрии.Так, череду праздничных событий возглавит открытие катка на Пушкинском бульваре, которое состоится 15 декабря в 18.00. А 23 декабря в 17.00 на Соборной площади города стартуют «Рождественские мероприятия во Владимире».Отмечается, что в течение всех новогодних праздников жителей и гостей регионального центра ждёт масса культурных и спортивных мероприятий. Пройдёт и традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Подробный план торжеств можно узнать .