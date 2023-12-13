Стали известны подробности ДТП с автобусом во Владимирской области, в котором погиб его водитель и...

Стали известны подробности ДТП с автобусом во Владимирской области, в котором погиб его водитель и пострадали 23 пассажира.- Я выражаю свои искренние соболезнования близким погибшего. Надеюсь, что все, кто получил травмы, обязательно поправятся, - откликнулся губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Мы на связи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. По моему поручению организацией оказания всесторонней помощи пострадавшим в ДТП на месте занимаются вице-губернатор Константин Баранов, министр здравоохранения Валерий Янин и глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.Александровской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП с автобусом, перевозившим учителей из Костромской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Напомним, что сегодня в 13.24 на диспетчерский пункт поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом, в котором ехали учителя из Костромской области. Они направлялись в Москву. Бригады Александровской скорой помощи выехали на место аварии. Работали 8 бригад.На данным момент известно, что водитель автобуса погиб. 24 пассажира были осмотрены медиками. 23 человека из них эвакуированы в Александровскую районную больницу. Один от эвакуации отказался.Состояние пострадавших на 17.30, сообщил региональный минздрав:- Из 23 человек, доставленных в Александровскую РБ, девять госпитализированы. Из них двое в реанимации, семеро в отделении в состоянии средней тяжести, остальные осматриваются врачами.Мультидисциплинарные бригады Александровской РБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.Негоспитализированные пассажиры находятся в пункте обогрева в районе деревни Верхние Дворики, обеспечены горячим питанием.Также стало известно, что на пути во Владимирскую область губернатор Костромской области Сергей Ситников.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.