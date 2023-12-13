К участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов.

Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ дал старт заявочной кампании Первой национальной премии в области профориентации «Россия-Мои горизонты», которая поможет выявить лучшие практики в этой области по всей стране. Запуск премии венчает пятилетку стремительного развития профориентации в России, которая охватили уже 4 миллиона школьников и более 60 000 педагогов, а также почти 5000 партнеров и экспертов, региональных операторов.К участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов.Главный критерий отбора – заявленные проекты должны помогать школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознано направлять учебные и профессиональные интересы.Номинации будут представлены в более десятка категорий, среди них: «Лучший профориентационный проект», «Лучший проект для СПО», «Лучший проект по развитию профессиональных навыков педагогов и наставников в области профориентации», «Лучшие профориентационные практики в родительском сообществе», «Лучший информационный ресурс», «Лучший инклюзивный проект», «Лучший медиаконтент по профориентации», «Учитель №1 в профориентации», «Школа №1 в профориентации».«Подводя итог первых 5 лет реализации программы «Билет в будущее», можно с уверенностью сказать, что некогда новое для страны направление ранняя профориентация школьников сегодня уже формирует новое поколение, которое будет руководствоваться совершенно иным отношением к своей занятости, карьере и трудовой мотивации, чем мы или наши родители. Еще многое предстоит сделать, но тем миллионам детей, которые прошли через программу мы помогли заглянуть без страха в свое будущее. Премия же для нас возможность показать, что на этом пути нам помогали и преуспели в этом десятки тысяч компаний, частных и государственных, ученых и педагогов по профориентации. Среди них есть лучшие» - Есин Иван Владимирович глава Фонда Гуманитарных Проектов, член Общественной палаты.Напомним, что всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по поручению Президента.В сентябре 2023 года на базе «Билета в будущее» во всех российских школах внедрена и действует единая модель профориентации обучающихся – профминимум для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Все школьники России каждый четверг учебного года принимают участие в занятиях профориентационного курса «Россия – мои горизонты», являющимся одним из направлений профориентационного минимума. Свое название премия получила в часть главного профориентационного курса в стране.Региональный оператор проекта – Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.Заявки на участие в премии принимаются на официальном сайте