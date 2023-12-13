Студенты РАНХиГС посетили дежурную часть регионального УМВД России по Владимирской области Встреча...

Студенты РАНХиГС посетили дежурную часть регионального УМВД России по Владимирской областиВстреча прошла в рамках профориентационной работы. Полицейские рассчитывают отыскать среди учащихся - своих будущих коллег.Студенты пообщались с сотрудниками уголовного розыска. Полицейские рассказали о тонкостях несения службы, эксперты-криминалисты показали, как работают с уликами и вещдоками. Будущие юристы попробовали себя в роли следователей и под надзором специалистов сняли друг у друга отпечатки пальцев. Подобные встречи и обмен опытом дают возможность "от первого лица" узнать об особенностях профессии полицейского.Павел Алексахин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:- Наша цель это комплектование подразделений органов внутренних дел, для этого провели это мероприятие и показали именно практическую работу, чтобы у ребят появился интерес.