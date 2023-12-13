Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

Прокуроры через суд обязали чиновников найти жильё вязниковцам из аварийного дома. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.История дома №59 по улице Железнодорожной обрела своё продолжение. Через суд прокуроры добились того, чтобы жители дома переселились в нормальное жильё, ведь то, в чём они сейчас обитают, изношено на 71%. В здании деформировался фундамент, всё прогнило, постройка в любое мгновенье может разрушиться.Напомним, дело обрело ход лишь после того, как глава Следственного Комитета РФ заинтересовался этим делом.